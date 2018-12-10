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В Instagram появились голосовые сообщения 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В соцсети Instagram появилась возможность записывать голосовые сообщения пользователям.
Instagram ввел новую функцию голосовых сообщений в Direct. Они работают по такому же принципу, как и в других социальных сетях — нужно нажать кнопку и произнести текст.
Пользователи могут получать аудиосообщения в любое время — больше не нужно устраивать прямую трансляцию. Сообщения можно отправлять как одному собеседнику, так и в групповой чат.
Новая функция стала доступной всем пользователям iOS и Android. Ранее в Instagram появилась функция совместных прямых эфиров. В Facebook голосовые сообщения появились в 2013 году.
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