Неожиданное полезное применение чеков из магазина удивило пользователей сети

Американец по имени Эндрю заменил сломанную часть жалюзи длинным чеком из магазина CVS. Своим изобретением он поделился в Twitter. Пользователи восхитились остроумным решением и принялись мерятся длиной чеков.

«Одна из моих жалюзи в спальне сломалась, поэтому я просто сходил в CVS», — подписал фотографию комнаты Эндрю.

Публикация набрала более 50 тысяч репостов и почти 230 тысяч лайков. Оказалось, что чеки из этого магазина давно раздражают американцев своими размерами. Многие принялись шутить над невероятным расходом бумаги на платежные документы.

Один из подписчиков Эндрю сфотографировался с чеком, сравнимым в длине с его ростом.

«Скажи мне, если другая сломается», — иронически предложил он свою помощь пользователю.

«Ты покупаешь один товар с CVS, и вот таким будет чек», — пошутила другая подписчица, опубликовав мем с бумагой, полностью заполняющей комнату.

Одна из пользователей уточнила, сильно ли пришлось Эндрю обрезать чек, чтобы достичь нужной длины. Некоторые юзеры принялись отмечать в комментариях сотрудников магазина CVS.

«Ненавижу свою работу», — признавались некоторые из них.

Магазин CVS славится длинными чеками-купонами, содержащими множество сопутствующей информации о купленных товарах.