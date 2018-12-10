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Неожиданное полезное применение чеков из магазина удивило пользователей сети 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Американец по имени Эндрю заменил сломанную часть жалюзи длинным чеком из магазина CVS. Своим изобретением он поделился в Twitter. Пользователи восхитились остроумным решением и принялись мерятся длиной чеков.
«Одна из моих жалюзи в спальне сломалась, поэтому я просто сходил в CVS», — подписал фотографию комнаты Эндрю.
Публикация набрала более 50 тысяч репостов и почти 230 тысяч лайков. Оказалось, что чеки из этого магазина давно раздражают американцев своими размерами. Многие принялись шутить над невероятным расходом бумаги на платежные документы.
Один из подписчиков Эндрю сфотографировался с чеком, сравнимым в длине с его ростом.
«Скажи мне, если другая сломается», — иронически предложил он свою помощь пользователю.
«Ты покупаешь один товар с CVS, и вот таким будет чек», — пошутила другая подписчица, опубликовав мем с бумагой, полностью заполняющей комнату.
Одна из пользователей уточнила, сильно ли пришлось Эндрю обрезать чек, чтобы достичь нужной длины. Некоторые юзеры принялись отмечать в комментариях сотрудников магазина CVS.
«Ненавижу свою работу», — признавались некоторые из них.
Магазин CVS славится длинными чеками-купонами, содержащими множество сопутствующей информации о купленных товарах.
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