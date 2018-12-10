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YouTube заблокировал все выпуски шоу Басты GazLive 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Интернет-шоу Басты заблокировали из-за рекламы букмекерских компаний.
Видеохостинг YouTube заблокировал все выпуски шоу GazLive рэперов Басты и Киевстонера в связи с борьбой ресурса с рекламой букмекерских компаний.
Представитель пресс-службы Gazgolder Наталья Мостакова объяснила, что во всех заблокированных выпусках присутствовала реклама постоянных партнеров шоу — букмекерских компаний. После того как руководство YouTube скорректировало рекламную политику, они начали блокировать соответствующий видеоконтент.
По словам Мостаковой, весь архив выпусков в кратчайшие сроки будет перенесен на другой ресурс, пишет ИА «Версия».
Среди гостей 16-ти выпусков были Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Иван Ургант, Ксения Собчак и другие представители российского шоу-бизнеса.
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