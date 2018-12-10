YouTube заблокировал все выпуски шоу Басты GazLive

Интернет-шоу Басты заблокировали из-за рекламы букмекерских компаний.

Видеохостинг YouTube заблокировал все выпуски шоу GazLive рэперов Басты и Киевстонера в связи с борьбой ресурса с рекламой букмекерских компаний.

Представитель пресс-службы Gazgolder Наталья Мостакова объяснила, что во всех заблокированных выпусках присутствовала реклама постоянных партнеров шоу — букмекерских компаний. После того как руководство YouTube скорректировало рекламную политику, они начали блокировать соответствующий видеоконтент.

По словам Мостаковой, весь архив выпусков в кратчайшие сроки будет перенесен на другой ресурс, пишет ИА «Версия».