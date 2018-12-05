Bose Frames — «звуковые» солнцезащитные очки

Компания Bose запустила серийное производство своего нового гаджета Frames, который объединяет в себе умные очки с гарнитурой для смартфонов.

Bose Frames используют датчик движения и GPS смартфона, чтобы определять направление, куда смотрит пользователь, и добавлять «звуковой слой». Обычная дополненная реальность не используется.

Для управления можно использовать голосовые команды. Устройство позволяет слушать музыку, принимать и совершать звонки, получать доступ к виртуальным помощникам, сохранять списки воспроизведения и телефонные разговоры. Поддерживается работа с ассистентами Siri и Google Assistant для iOS и Android соответственно.

Очки Bose Frames выпускаются в двух стилях — Alto (с угловатым дизайном) и Rondo (округлые). Обе версии работают до 3,5 часов в режиме для воспроизведения или до 12 ч в режиме ожидания. На зарядку уходит порядка 2 часов. В остальном это обычные солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолетового излучения.

Стоимость устройства составляет 200 долларов (более 13,3 тысяч рублей). В продаже они появятся весной 2019 года по всему миру.