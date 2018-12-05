Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Bose Frames — «звуковые» солнцезащитные очки 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Компания Bose запустила серийное производство своего нового гаджета Frames, который объединяет в себе умные очки с гарнитурой для смартфонов.
Bose Frames используют датчик движения и GPS смартфона, чтобы определять направление, куда смотрит пользователь, и добавлять «звуковой слой». Обычная дополненная реальность не используется.
Для управления можно использовать голосовые команды. Устройство позволяет слушать музыку, принимать и совершать звонки, получать доступ к виртуальным помощникам, сохранять списки воспроизведения и телефонные разговоры. Поддерживается работа с ассистентами Siri и Google Assistant для iOS и Android соответственно.
Очки Bose Frames выпускаются в двух стилях — Alto (с угловатым дизайном) и Rondo (округлые). Обе версии работают до 3,5 часов в режиме для воспроизведения или до 12 ч в режиме ожидания. На зарядку уходит порядка 2 часов. В остальном это обычные солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолетового излучения.
Стоимость устройства составляет 200 долларов (более 13,3 тысяч рублей). В продаже они появятся весной 2019 года по всему миру.
Игромания.ру: последние новости
В Skype добавят субтитры СМИ: Microsoft выпустит новый браузер на базе Chromium Microsoft отзывает Windows 10 October Update из-за проблем с драйверами Intel (Обновлено)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа предъявила России непредсказуемое обвинение130
На Украине приготовились «порвать» с Россией5
Украина испытала новейшую ракету в Черном море2
Европа «проигнорировала» провокацию в Крыму88
Для Порошенко закупили «роскошные» Mercedes54
Видео
03:41
Украина решила нанести «азовский удар» по России
В мире Политика
03:07
Путин вручает премии «Доброволец России»
Политика Другое
03:20
Европа предъявила России непредсказуемое обвинение
В мире
02:11
Россия жестко ответила на ракетный ультиматум США
В мире
01:01
Путин объяснил отказ от общения с Порошенко
Политика
00:49
Украина испытала новейшую ракету в Черном море
Армия В мире
00:39
Россию обрекли на войну с США из-за разрыва ДРМСД
Конфликты Армия
00:38
Вайкуле избавляется от особняка в Юрмале
Шоу-бизнес
06:02
Поргина отметила 40-дней без Караченцова
Шоу-бизнес
00:40
«Алкоголь лишил меня мужа, а мою дочь — отца»
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение