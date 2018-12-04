СМИ узнали о новом виде IT-вымогательства

Консультанты по разблокировке файлов, зашифрованных в результате атаки вредоносных программ-вымогателей, могут вступать в сговор с их создателями. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Check Point Research.

Как правило, к консультантам по разблокировке зашифрованных файлов обращаются компании, не имеющие резервной копии своих данных, но и не желающие платить выкуп вымогателям. Издание приводит пример, когда консультант связался с автором программы-шифратора. Речь идет о компании Dr. Shifro, которая в 2016 г. запустила, как она рассказывала, «уникальный алгоритм по восстановлению данных».

На самом деле сервис «фактически контактировал с создателем программ-вымогателей и заключил с ним сделку», утверждает Check Point Research. По оценке экспертов, автор программы получает $1300, а консультант — $1000 за разблокировку файлов. В компании Dr. Shifro на запрос не ответили.

Индустрия программ-вымогателей составляет примерно $5 млрд, приводят в Check Point данные Европола. «Вирусы-шифровальщики несложны в написании, но их сложно найти, и они приносят финансовую выгоду создателям», — поясняют в Digital Security.