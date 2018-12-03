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Самым высокооплачиваемым видеоблогером стал ребенок 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: кадр из видео на YouTube
Семилетний мальчик занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых видеоблогеров Youtube, составленном журналом Forbes.
Канал Ryan Toys Review ведут родители семилетнего Райана. Они публикуют обзоры игрушек и реакцию ребенка на них. На канал подписаны 17,3 млн человек. Семья Райана заработала за год 22 млн долларов.
На второй строчке оказался актер и пранкер Джейк Пол. За год он заработал 21,5 млн долларов. На его канал подписаны 17,5 миллиона человек.
На третьем месте — авторы канала о спортивных трюках Dude Perfect. У них 36,8 млн подписчиков и 20 млн долларов годового дохода.
В первой пятерке также оказались британец Дэн Миддлтон и его канал с обзорами видеоигр DanTDM (18,5 млн долларов) и американский певец и стилист Джеффри Стар с обзорами одежды и косметики (18 млн долларов).
Замыкают десятку самых высокооплачиваемых видеоблогеров Markiplier, Vanoss Gaming, Jacksepticeye, PewDiePie и Logan Paul.
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Forbes , Интернет , Наука и техника
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