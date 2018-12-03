Самым высокооплачиваемым видеоблогером стал ребенок

Семилетний мальчик занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых видеоблогеров Youtube, составленном журналом Forbes

Канал Ryan Toys Review ведут родители семилетнего Райана. Они публикуют обзоры игрушек и реакцию ребенка на них. На канал подписаны 17,3 млн человек. Семья Райана заработала за год 22 млн долларов.

На второй строчке оказался актер и пранкер Джейк Пол. За год он заработал 21,5 млн долларов. На его канал подписаны 17,5 миллиона человек.

На третьем месте — авторы канала о спортивных трюках Dude Perfect. У них 36,8 млн подписчиков и 20 млн долларов годового дохода.

В первой пятерке также оказались британец Дэн Миддлтон и его канал с обзорами видеоигр DanTDM (18,5 млн долларов) и американский певец и стилист Джеффри Стар с обзорами одежды и косметики (18 млн долларов).

Замыкают десятку самых высокооплачиваемых видеоблогеров Markiplier, Vanoss Gaming, Jacksepticeye, PewDiePie и Logan Paul.