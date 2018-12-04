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Skype оснастят новой полезной функцией 

ТК «Звезда» + ещё 6 22 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Популярный мессенджер вскоре будет автоматически писать субтитры в режиме реального времени.
Функция субтитров в режиме реального времени может появиться в мессенджере Skype. Об этом корпорация Microsoft сообщила в своем официальном блоге.
По мнению разработчиков программы, таким образом сервис станет более доступным для людей, у которых есть проблемы со слухом: благодаря нововведению, слабослышащие смогут читать то, что произносит их собеседник. При этом новая функция будет поддерживать более 20 языков.
Как информирует компания, система вскоре начнет автоматически распознавать слова и дешифровывать их в текст. Кроме того, в будущих версиях программы специально для этого может появиться отдельное окно.
В сообщении отмечается, что опцию можно будет установить по умолчанию в настройках или включить просто во время беседы. Microsoft обещает запустить обновление через несколько недель.
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