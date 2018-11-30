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У пользователей Instagram появятся «близкие друзья» 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: depositphotos/IgorTishenko
Новая функция Instagram позволит пользователям делиться историями только с "близкими друзьями". Об этом сообщает блог социальной сети.
Создать список близких друзей в приложении и делиться своими историями только с ними можно с 30 ноября. В компании отметили, что у пользователей есть право на конфиденциальность своих историй, где они делятся событиями личного характера.
Для создания списка нужно нажать на иконку "Близкие друзья" в боковом меню и выбрать группу людей. При этом о попадании в список пользователей известит зеленый значок, который будет загораться при просмотре историй. Кроме того, зеленый цвет появится и вокруг фотографии автора истории.
Ранее в Instagram появилась функция, предназначенная для слабовидящих пользователей. Она помогает распознавать, какие объекты изображены на фотографиях.
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Интернет , Наука и техника , Шоу-бизнес
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