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Германия заявила об атаках связанных с ФСБ хакеров 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Немецкие спецслужбы подозревают хакеров, которые якобы могут быть связаны с ФСБ, в кибератаках на политические институты Германии.
Федеральная служба защиты конституции Германии (спецслужба внутреннего назначения, BfV) заявила, что считает ответственной за кибератаки группу хакеров, известную как Snake («Змея»). Речь идет о нападениях на ресурсы правительства Германии в начале 2018 года, сообщает Bloomberg.
Целями хакеров являлись ресурсы федеральных ведомств, военных объектов и посольств Германии. Последняя атака фиксировалась 14 ноября, ответственной за нее также считают «Змею».
BfV считает, что «Змея» может иметь связи с разведывательными службами ФСБ России. Последние кибератаки были нацелены на государственные учреждения и научно-исследовательские учреждения.
В октябре глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что правительство ФРГ «почти уверено» в причастности Главного управления Генштаба ВС России (бывшее ГРУ) к кибератакам на организации стран Запада.
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Комментарии2
Хорст Зеехофер , ФСБ , Генштаб , ГРУ , МВД , Bloomberg , Интернет , В мире , Германия
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