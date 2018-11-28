Дипломаты подтвердили, что шесть россиян в США обвинили в мошенничестве

Генеральное консульство РФ Нью-Йорке подтвердило предъявление обвинения шестерым россиянам в кибермошенничестве, говорится в заявлении консульства.

"По информации Министерства юстиции США, 27 ноября в федеральном суде Бруклина шестерым россиянам, ранее задержанным в Малайзии, Болгарии и Эстонии, заочно предъявлены обвинения в совершении ряда киберпреступлений. В настоящее время ожидается их экстрадиция в США", — сообщает генконсульство в своем Twitter.

Там добавляется, что "генконсульство держит ситуацию на контроле".

Во вторник (по местному времени) прокуратура Нью-Йорка сообщила о предъявлении обвинений шестерым россиянам и двум гражданам Казахстана в кибермошенничестве на общую сумму более 36 миллионов долларов.