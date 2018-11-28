Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дипломаты подтвердили, что шесть россиян в США обвинили в мошенничестве 

РИА Новости + ещё 14 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке подтвердило предъявление обвинения шестерым россиянам в кибермошенничестве, говорится в заявлении консульства.
"По информации Министерства юстиции США, 27 ноября в федеральном суде Бруклина шестерым россиянам, ранее задержанным в Малайзии, Болгарии и Эстонии, заочно предъявлены обвинения в совершении ряда киберпреступлений. В настоящее время ожидается их экстрадиция в США", — сообщает генконсульство в своем Twitter.
Там добавляется, что "генконсульство держит ситуацию на контроле".
Во вторник (по местному времени) прокуратура Нью-Йорка сообщила о предъявлении обвинений шестерым россиянам и двум гражданам Казахстана в кибермошенничестве на общую сумму более 36 миллионов долларов.
По делу проходят россияне Александр Жуков, Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев и граждане Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко. Кк следует из заявления прокуратуры Нью-Йорка, Овсянников, Жуков и Тимченко задержаны в Малайзии, Болгарии и Эстонии, соответственно, и ожидают экстрадиции в США, а остальные находятся на свободе.
Последние новости
НАТО пригрозила России "последствиями" из-за ситуации в Керчи Операция "Необузданная свобода": Порошенко переиграл всех Украинская рулетка для России: на кону пять атомных реакторов
Комментарии1
Александр Жуков , Евгений Тимченко , Александр Исаев , Сергей Овсянников , Михаил Андреев , Дмитрий Новиков , Интернет , США , Болгария , Бруклин , Малайзия , Нью-Йорк , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо оружие России в конфликте с Украиной287
Порошенко передал сообщение Путину через Трампа
Михалков раскрыл правду о своей ориентации70
«Скоро выборы»: в Германии оценили военное положение Киева149
На Украине признали, что Киев подставил своих моряков65
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
04:39
Запад раскусил провокацию Украины
В мире Статьи
00:14
Зажгли на катке: зачем школьники палят друзей
Происшествия Статьи
03:57
Блогер случайно записал свой «смертельный» полет
Происшествия
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
04:34
Чурикова прочла Путину стихи Ахматовой
Политика
00:42
В Калининграде облили краской памятник Канту
Происшествия
01:00
Дочь Осина спела прощальную песню об отце
Шоу-бизнес
03:18
Порошенко назвал главный приоритет Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение