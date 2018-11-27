Анимодзи Apple могут заговорить

Ведомство по патентам и товарным знакам США одобрило очередной патент Apple . В документе, получившим название «Голосовые эффекты на основе выражений лица», говорится об анимодзи, дополненных звуковыми эффектами.

Во время фазы записи сообщения с виртуальным аватаром программное обеспечение захватывает лицевые движения и исходящий от объекта звук. Согласно патентной заявке, как визуальные, так и аудиоэлементы отслеживаются для конкретных состояний. При этом они могут изменены во время фазы воспроизведения на что-то еще. Эти состояния могут включать выявленные выражения лица, такие как хмурые или даже слова-триггеры, которые запускают эффект.

Система создаёт вариант в соответствии с триггером и применяют его либо на изображение, либо к звуковой составляющей. Аватар может пройти предопределенную анимацию или быть изменен определенным образом, пока создаётся эмоция, в то время как сопровождающая речь может быть сдвинута или полностью заменена.

Команда «голос»

В качестве примера портал AppleInsider, который и обнаружил патент, приводит в пример пользователя с аватаром собаки. Он может сказать слово «гавкать», и это запустит аудиофайл с лаем, а также изменит форму рта на соответствующую. Если юзер нахмурится и зарычит, то милую анимодзи заменит его сердитая и рычащая версия.

Запись голоса в некоторых может быть полностью заменена синтезированным аналогом. Во время этого процесса ПО распознаёт отдельные слова, высоту тона и каденцию, которые затем могут быть воспроизведены в характерном для аватара голосе.

Получение патента, поданного Apple 28 февраля, не означает, что «яблочная» корпорация в конечном итоге представит технологию публике. Но, учитывая, что разработчики продолжают всячески её развивать, появление новинки в одном из будущих обновлений вполне вероятно.

Ранее News.ru рассказал, что портал LetsGoDigital обнаружил очередной патент на «дырявые» экраны. Судя по документу, к подобной вариации дисплеев помимо других технологических гигантов присматривается и Apple. Однако «яблочная» разработка отличается от технологий некоторых конкурентов. Во-первых, «дыра» в смартфоне расположена не по центру, а в углу передней панели. Во-вторых, интегрировать камеру можно будет не только в телефон, но в другие портативные электронные устройства.