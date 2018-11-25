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Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе YouTube 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса в воскресенье, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Сообщения о сбое начали поступать около 22:00 мск. Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с трансляцией видео (66%), 23% жалуются на некорректную работу сайта, еще 9% не могут войти в свои аккаунты.
Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру, в том числе в России, США, Украине, Казахстане, Франции, Великобритании и Бразилии.
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Интернет , Наука и техника
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