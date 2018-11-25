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Viber создал чат с одним миллиардом пользователей 

Мир24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТАСС
Разработчики мессенджера Viber создали групповой чат, в который вошел миллиард пользователей, сообщается в официальном блоге приложения.
Viber стал первым месседжером, создавший чат с рекордным количеством пользователей. Чтобы присоединиться, всем желающим необходимо было нажать на соответствующую ссылку. Каждый новый участник смог ознакомиться со всей историей переписки.
Управляли миллиардным чатом модераторы. Именно они закрепляли важные сообщения, чтобы участники группы их постоянно видели.
Новинку под названием Viber Communities уже можно установить на устройства Android и iOS. Представители компании также заявили, что будут предлагать новые способы монетизации, которые упростят систему заработка для владельцев групп с большим количество пользователей.
Ранее аналитики компании Deloitte назвали самые популярные мессенджеры в России, опросив 1600 россиян в возрасте от 16 до 65 лет и старше. Viber расположился на второй строчке (57%), уступив приложению WhatsApp (69%). Третье место в рейтинге занял Skype (45%).
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Интернет , Наука и техника
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