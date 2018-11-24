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В Белоруссии нашли способ ограничить свободу в интернете 

Lenta.ru + ещё 1 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В Белоруссии будут требовать номер телефона при попытке оставить комментарий к новостям на сайтах. Об этом сообщает TUT.BY.
«Кто-то захотел создать комментарий. Он отправляет послание свое на тот или иной интернет-ресурс и оставляет номер телефона. Ему придет специальный код», — пояснил министр информации страны Александр Карлюкевич. Он подчеркнул, что никто не мешает человеку высказывать свою точку зрения, однако важно, чтобы она не противоречила законам страны.
Соответствующие поправки к закону о СМИ вступят в силу с 1 декабря 2018 года. Нововведения предполагают, что интернет-ресурсы смогут собирать персональные данные пользователей: фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, адрес электронной почты и информацию о времени публикации, а также идентификационные сведения об абонентских устройствах пользователей (МАС-адрес, внутренние и внешние IP-адреса).
Владельцы ресурсов должны будут хранить эти данные и предоставлять их по требованию органов прокуратуры, суда и других надзорных ведомств.
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Генпрокуратура РФ , Интернет
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