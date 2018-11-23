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Мурманский рыбак поднял с морского дна «кричащего» червя: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
«Улыбающийся» или «кричащий» червь — это иллюзия. На самом деле существо вовсе не улыбается, а «крики» на видео наложил сам автор.
Необычного «кричащего» червя удалось выловить рыбаку из Мурманска Роману Федорцову. Автор покорил пользователей Сети якобы загадочными «звуками» беспозвоночного. Однако позже выяснилось, что странные «крики» наложил на видео сам рыбак.
«Если бы существо могло кричать, то делало бы это именно так. Я так думаю», — уточнил автор в подписи к видео.
Вместе с тем на удивительного червя обратил внимание портал Live Science. Специалист по беспозвоночным из Американского музея естественной истории Марк Сиддалл отметил, что может создаться иллюзия «улыбки» у червя. На самом деле, отметил эксперт, это лишь обман зрения, а не анатомия существа.
По словам Сиддалла, «кричащий» червь на самом деле является подводным обитателем. Он называется полихет или многощетинковый червь. Причем его отличительные признаки — параподии, которые отходят от каждого сегмента тела как лопастевидные придатки.
Не только «кричащие» черви поражают пользователей Сети. В апреле Интернет заинтересовала другая видеозапись, на которой пес играет с надувным мячиком. Однако когда его хозяйка спрашивает, нравится ли ему это делать, животное в буквальном смысле начинает «кричать».
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Роман Федорцов , Интернет , Видео , Мурманск
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