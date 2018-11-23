Мурманский рыбак поднял с морского дна «кричащего» червя: видео

«Улыбающийся» или «кричащий» червь — это иллюзия. На самом деле существо вовсе не улыбается, а «крики» на видео наложил сам автор.

Необычного «кричащего» червя удалось выловить рыбаку из Мурманска Роману Федорцову . Автор покорил пользователей Сети якобы загадочными «звуками» беспозвоночного. Однако позже выяснилось, что странные «крики» наложил на видео сам рыбак.

«Если бы существо могло кричать, то делало бы это именно так. Я так думаю», — уточнил автор в подписи к видео.

Вместе с тем на удивительного червя обратил внимание портал Live Science. Специалист по беспозвоночным из Американского музея естественной истории Марк Сиддалл отметил, что может создаться иллюзия «улыбки» у червя. На самом деле, отметил эксперт, это лишь обман зрения, а не анатомия существа.

По словам Сиддалла, «кричащий» червь на самом деле является подводным обитателем. Он называется полихет или многощетинковый червь. Причем его отличительные признаки — параподии, которые отходят от каждого сегмента тела как лопастевидные придатки.

Не только «кричащие» черви поражают пользователей Сети. В апреле Интернет заинтересовала другая видеозапись, на которой пес играет с надувным мячиком. Однако когда его хозяйка спрашивает, нравится ли ему это делать, животное в буквальном смысле начинает «кричать».