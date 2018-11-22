Optimization 2018: Как разобраться в SEO за 2 дня, если ты маркетолог или владелец бизнеса? 

26-27 ноября в Сколково пройдет Optimization 2018 — главная SEO-конференция в России. Первый день будет полностью посвящен докладам представителей Яндекса, Google, Mail.Ru Group и общению. Известно, что от Google выступит Юрий Долженко, который расскажет о Google Assistant и о развитии поисковой экосистемы.
В первый день пройдет круглый стол: участники из зала смогут разобрать проблемы конкретных проектов напрямую с представителями поисковиков.
Программа второго дня формируется, но уже известны ключевые темы и модераторы секций:
— Продвижение проектов на Запад — Олег Шестаков (Rush Agency);
— Автоматизация для решения SEO-задач — Станислав Поломарь (Webit);
— Исследование факторов ранжирования — Сергей Людкевич (Независимый эксперт);
— SEO для СМИ и контентных проектов — Иннокентий Нестеренко (Nimax), Денис Чудинов (Sports.ru); — Альтернативные методы продвижения — Станислав Ставский (OneTwoTrip);
— Аналитика: от первого клика до продажи — Илья Чухляев (Owox);
Продвижение в поисковых системах остается одним из ключевых каналов интернет-маркетинга. По данным Forrester, 90% опрошенных онлайн-покупателей используют поиск на каждом этапе customer journey: от выбора идей до заказа товара и последующего взаимодействия с брендом. По-мнению Forrester, лидерство в поиске является одним из необходимых условий для построения сильного digital-бренда. Чтобы разобраться, каким коммерческим сайтам поисковые системы отдают предпочтение сегодня, какие перемены в SEO произойдут в будущем, и как выявить точки роста поискового трафика — приходите 26-27 ноября в Сколково на Optimization.