Optimization 2018: Как разобраться в SEO за 2 дня, если ты маркетолог или владелец бизнеса?

В первый день пройдет круглый стол: участники из зала смогут разобрать проблемы конкретных проектов напрямую с представителями поисковиков.

Программа второго дня формируется, но уже известны ключевые темы и модераторы секций:

— Автоматизация для решения SEO-задач — Станислав Поломарь (Webit);

— Исследование факторов ранжирования — Сергей Людкевич (Независимый эксперт);

— SEO для СМИ и контентных проектов — Иннокентий Нестеренко (Nimax), Денис Чудинов ( Sports.ru ); — Альтернативные методы продвижения — Станислав Ставский (OneTwoTrip);

— Аналитика: от первого клика до продажи — Илья Чухляев (Owox);

Продвижение в поисковых системах остается одним из ключевых каналов интернет-маркетинга. По данным Forrester, 90% опрошенных онлайн-покупателей используют поиск на каждом этапе customer journey: от выбора идей до заказа товара и последующего взаимодействия с брендом. По-мнению Forrester, лидерство в поиске является одним из необходимых условий для построения сильного digital-бренда. Чтобы разобраться, каким коммерческим сайтам поисковые системы отдают предпочтение сегодня, какие перемены в SEO произойдут в будущем, и как выявить точки роста поискового трафика — приходите 26-27 ноября в Сколково на Optimization.