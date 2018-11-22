В мобильных трансляциях «ВКонтакте» стали доступны маски

Социальная сеть «ВКонтакте» обновила свой сервис мобильных трансляций. Об этом заявили в пресс-службе социальной сети.

Как отмечается, теперь доступна новинка — маски в прямом эфире.

Чтобы создать трансляцию, необходимо открыть вкладку «Прямой эфир» в камере историй или нажать на круглый значок трансляции в форме создания публикации.

Прямые эфиры, как сообщается, вскоре можно будет опубликовать в разделе «Истории» в ленте новостей: не только саму трансляцию, но в течение 24 часов — и её запись.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать данные своего профиля.