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В мобильных трансляциях «ВКонтакте» стали доступны маски 

RT на русском 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Социальная сеть «ВКонтакте» обновила свой сервис мобильных трансляций. Об этом заявили в пресс-службе социальной сети.
Как отмечается, теперь доступна новинка — маски в прямом эфире.
Чтобы создать трансляцию, необходимо открыть вкладку «Прямой эфир» в камере историй или нажать на круглый значок трансляции в форме создания публикации.
Прямые эфиры, как сообщается, вскоре можно будет опубликовать в разделе «Истории» в ленте новостей: не только саму трансляцию, но в течение 24 часов — и её запись.
Ранее социальная сеть «ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать данные своего профиля.
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Интернет , Наука и техника
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