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Названа причина жестокого убийства бизнесмена в Москве
Названа причина жестокого убийства бизнесмена в Москве

Интернет наводнили сотни опасных клонов AliExpress 

Lenta.ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Эксперты обнаружили в сети более 400 сайтов, копирующих популярную китайскую площадку AliExpress. Мошенники активизировались в преддверии большой распродажи под названием «Черная пятница», говорится в пресс-релизе компании Group-IB, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Злоумышленники заранее создают сайты с похожими доменными именами, оформляют их в фирменных цветах китайского маркетплейса и используют узнаваемый логотип бренда. По данным Group-IB, ущерб для покупателя может достигать десятков тысяч рублей. Подобные ресурсы могут посещать до 200 тысяч человек в месяц.
Помимо AliExpress, мошенники используют бренды и других популярных интернет-площадок по продаже различных товаров.
В пресс-релизе также уточняется, что команда Brand Protection выявила крупную сеть подобных сайтов — 198 штук, которые паразитируют на известных торговых марках и практически полностью копируют контент оригинальных площадок. Большая часть доменных имен была приобретена в конце августа 2018 года и имеет одного и того же хостинг-провайдера — ISPIRIA Networks Ltd, находящегося в центральноафриканском Белизе.
Целью злоумышленников может быть либо реализация контрафакта, либо фишинг. Так, выручка фишинговых сайтов, использующих бренды известных компаний и созданных для кражи данных кредитных карт, в среднем за месяц работы составляет три миллиона рублей.
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Lenta.ru , Интернет , Наука и техника
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