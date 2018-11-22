Прототип секретного планшета Nokia показали на видео

В сети появилось несколько видеороликов, в которых демонстрируется прототип отменённого планшета Nokia под кодовым названием Vega.

Отметим, что в 2014 году компания Nokia работала над несколькими планшетами. Через год известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал сообщение, что компания отменила четыре планшета с кодовыми именами в честь фокусников — Mercury, Pine и Vega с Atlas.

В новых видеороликах показывается прототип Nokia Vega с модельным номером RX-107. Сейчас, конечно, он выглядит как пережиток ушедшей эпохи — широкие рамки, операционная система Windows RT и устаревшие характеристики.

Планшет оснащался 6,6-дюймовым дисплеем, камерами на 8 и 2 Мп, процессором NVIDIA Tegra 3, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.