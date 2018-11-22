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Facebook заблокирует доступ Huawei к данным пользователей 

iGeek 5 часов назад
Ранее персональная информация юзеров предоставлялась соцсетью ряду компаний в рамках особого соглашения.
Компания Facebook намерена заблокировать доступ к данным пользователей для производителя смартфонов Huawei. По словам представителей соцсети, Facebook в ближайшее дни намерен расторгнуть соглашение, заключённое ранее с китайской компанией, в рамках которого Huawei получала доступ к персональной информации о множестве пользователей. Журналистам удалось узнать, что по той же схеме благодаря соглашению с соцсетью персональные данные юзеров оказывались в руках таких компаний как TCL, Oppo, а также Lenovo. Стоит напомнить, американское правительство подозревает Huawei в сотрудничестве с властями Китая, в том числе в шпионаже, из-за чего все сотовые операторы в США в начале 2018 года отказались продавать девайсы данной компании.
В издании The New York Times недавно появилась статья о том, что на самом деле данное соглашение Facebook заключила с минимум 60 различными производителями мобильных устройств, предоставляя им персональную информацию о пользователях.
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Интернет , Гаджеты , Наука и техника
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