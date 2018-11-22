Адреса электронной почты пользователей Amazon оказались в открытом доступе

Техническая ошибка стала причиной непреднамеренной публикации адресов электронной почты некоторых клиентов американского онлайн-ритейлера Amazon , передает телекомпания CNBC со ссылкой на сообщения пользователей в соцсетях.

Пользователи из США и стран ЕС рассказывали, что получили от Amazon электронные письма с предупреждением о непреднамеренной публикации данных. Компания также сообщала, что проблема уже устранена, а поскольку она возникла не по вине клиентов и не в результате хакерской атаки, то им не нужно менять ни адрес почты, ни пароль.

Сколько именно адресов было опубликовано, а также как долго чувствительная информация находилась в открытом доступе, компания не сообщала. Отмечается, что раскрытие адресов электронной почты может подвергнуть пользователей ритейлера риску фишинговых атак.