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Адреса электронной почты пользователей Amazon оказались в открытом доступе 

Ведомости + ещё 12 2 часа назад
Фото: Reuters
Техническая ошибка стала причиной непреднамеренной публикации адресов электронной почты некоторых клиентов американского онлайн-ритейлера Amazon, передает телекомпания CNBC со ссылкой на сообщения пользователей в соцсетях.
Пользователи из США и стран ЕС рассказывали, что получили от Amazon электронные письма с предупреждением о непреднамеренной публикации данных. Компания также сообщала, что проблема уже устранена, а поскольку она возникла не по вине клиентов и не в результате хакерской атаки, то им не нужно менять ни адрес почты, ни пароль.
Сколько именно адресов было опубликовано, а также как долго чувствительная информация находилась в открытом доступе, компания не сообщала. Отмечается, что раскрытие адресов электронной почты может подвергнуть пользователей ритейлера риску фишинговых атак.
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Amazon , ЕС , Интернет , Наука и техника , США
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