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«Вооружена и вкусна»: погоня индейки за полицией в США попала на видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Officer Darren Derby, Facebook
Удалось ли индейке догнать свою «жертву» — неизвестно.
В американском штате Массачусетс произошел забавный случай — вопреки всем правилам и законам логики местным полицейским пришлось уходить от «погони» назойливой индейки.
На кадрах, опубликованных на Facebook, видно, как за машиной мчится крупная птица, стараясь не отставать от своей «жертвы».
Как отметил автор видео Даррен Дерби, индейка не только стремилась догнать автомобиль, но даже запрыгнуть в салон машины через открытое окно.
«Если у вас есть данные о местонахождении птицы, позвоните в отдел полиции. Будьте осторожны, птица вооружена и очень вкусна», — подписал кадры Дерби.
Не все «погони» с участием животных вызывают улыбку. Например недавно в Сети появилось ярность видео, на котором погоня лисы за курицей превратилась в триллер.
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