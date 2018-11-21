«Вооружена и вкусна»: погоня индейки за полицией в США попала на видео

Удалось ли индейке догнать свою «жертву» — неизвестно.

В американском штате Массачусетс произошел забавный случай — вопреки всем правилам и законам логики местным полицейским пришлось уходить от «погони» назойливой индейки.

На кадрах, опубликованных на Facebook, видно , как за машиной мчится крупная птица, стараясь не отставать от своей «жертвы».

Как отметил автор видео Даррен Дерби, индейка не только стремилась догнать автомобиль, но даже запрыгнуть в салон машины через открытое окно.

«Если у вас есть данные о местонахождении птицы, позвоните в отдел полиции. Будьте осторожны, птица вооружена и очень вкусна», — подписал кадры Дерби.

Не все «погони» с участием животных вызывают улыбку. Например недавно в Сети появилось ярность видео, на котором погоня лисы за курицей превратилась в триллер.