Хакеры обокрали звезд на полмиллиарда рублей

Эксперты в области кибербезопасности подсчитали, что товары, продвигаемые в сети от имени звезд, ежегодно приносят мошенникам 500 миллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Group-IB, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

По данным специалистов, сейчас в сети проходит более 30 тысяч фейковых рекламных кампаний. В продвижении своих услуг и товаров мошенники часто используют имена и снимки звезд.

В группе мошенников можно выделить три роли: производитель товара, продавец и ответственный за аудиторию на портале. Заработок на рекламе может достигать 50 тысяч рублей в месяц. Как правило, для продвижения используются выдуманные эмоциональные истории по лица звезды или «шок»-баннеры.

Также эксперты подсчитали стоимость взлома аккаунта в соцсетях. Дороже всего лишить пользователя доступа к странице в Facebook — это обойдется злоумышленникам в 17 тысяч рублей. Взлом профиля во «ВКонтакте» специалисты оценивают в 4 тысячи, а в «Одноклассниках», — в 500 рублей.

Доступ к странице известной личности в Instagram может стоить злоумышленникам от одной до 30 тысяч рублей. А выкуп за «угнанную» страницу обойдется реальному владельцу в миллион рублей.