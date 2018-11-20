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Хакеры обокрали звезд на полмиллиарда рублей
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Хакеры обокрали звезд на полмиллиарда рублей 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Эксперты в области кибербезопасности подсчитали, что товары, продвигаемые в сети от имени звезд, ежегодно приносят мошенникам 500 миллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Group-IB, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
По данным специалистов, сейчас в сети проходит более 30 тысяч фейковых рекламных кампаний. В продвижении своих услуг и товаров мошенники часто используют имена и снимки звезд.
Всего авторские права селебрити нарушают около 80 тысяч порталов. Чаще всего производители нелегальной рекламы используют имена Андрея Малахова, Елены Степаненко, Эвелины Хромченко, Елены Малышевой и Анатолия Вассермана. Большинство таких онлайн-акций рассчитаны на пользователей старшего возраста.
В группе мошенников можно выделить три роли: производитель товара, продавец и ответственный за аудиторию на портале. Заработок на рекламе может достигать 50 тысяч рублей в месяц. Как правило, для продвижения используются выдуманные эмоциональные истории по лица звезды или «шок»-баннеры.
Также эксперты подсчитали стоимость взлома аккаунта в соцсетях. Дороже всего лишить пользователя доступа к странице в Facebook — это обойдется злоумышленникам в 17 тысяч рублей. Взлом профиля во «ВКонтакте» специалисты оценивают в 4 тысячи, а в «Одноклассниках», — в 500 рублей.
Доступ к странице известной личности в Instagram может стоить злоумышленникам от одной до 30 тысяч рублей. А выкуп за «угнанную» страницу обойдется реальному владельцу в миллион рублей.
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