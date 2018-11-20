Instagram будет бороться с накруткой лайков 

Социальная сеть по обмену фотографиями Instagram намерена бороться с лайками, комментариями и подписчиками, которые были добавлены с помощью сторонних приложений.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
«Начиная с сегодняшнего дня, мы начнём удалять ненастоящие лайки, подписки и комментарии с аккаунтов, которые используют сторонние приложения для повышения популярности», — уточняется в тексте.
В компании также сообщили, что использование подобных приложений небезопасно, так как, используя их, пользователи предоставляют доступ к своей учётной записи.
Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов предложил ввести запрет на использование Instagram более одного часа в день.