Instagram будет бороться с накруткой лайков

Социальная сеть по обмену фотографиями Instagram намерена бороться с лайками, комментариями и подписчиками, которые были добавлены с помощью сторонних приложений.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

«Начиная с сегодняшнего дня, мы начнём удалять ненастоящие лайки, подписки и комментарии с аккаунтов, которые используют сторонние приложения для повышения популярности», — уточняется в тексте.

В компании также сообщили, что использование подобных приложений небезопасно, так как, используя их, пользователи предоставляют доступ к своей учётной записи.