Идентификация пользователей превратит мнимую «анонимность» мессенджеров в реальную тайну переписки

Обязательные правила идентификации пользователей мессенджеров сохраняют право пользователя на тайну переписки. Выполнение же новых правил зависит от договороспособности РКН и их возможности обязать представителей мессенджеров оперативно выполнять данные требования, отмечает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков

Новые правила идентификации пользователей мессенджеров

При этом новые правила сохраняют право пользователя на тайну переписки. И в процессе общения запрашиваются только те сведения, которые необходимы для идентификации. Но процедура идентификации в любом случае меняется — теперь в течение 20 минут мессенджеры будут проверять информацию о пользователе, которую им предоставит сотовый оператор. В случае, если данные окажутся недостоверными, идентификация не будет считаться пройденной.

«Пока сохраняется ряд вопросов, которые до сих пор не решены. Например, тот же Telegram заблокирован, соответственно выполнять требования текущего законодательства он не будет. Будет ли выполнять новые требования мессенджеры WhatsApp и Facebook — вопрос скорее риторический. На мой взгляд, скорее нет, чем да, потому как предыдущие законы они не выполняли.

Здесь все зависит от договороспособности РКН и их возможности обязать тот же Facebook оперативно выполнять данные требования. Но поскольку Facebook пока не является организатором распространения информации, то принадлежащий им WhatsApp под эту историю не попадает. Похожая история с Viber, но они также заявили о невозможности передать РКН ключи шифрования», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» Владимир Зыков.

По мнению эксперта, все мессенджеры должны будут каким-то образом выявить у себя на площадке российских пользователей и обязать их пройти авторизацию. Пользователь должен будет предоставить администратору мессенджера свой абонентский номер. Полученная информация об абоненте должна быть проверена администратором мессенджера у оператора связи, которым пользуется абонент.

Мнимая анонимность

После регистрации каждый пользователь получит уникальный код для идентификации в мессенджере. Эти данные мессенджер передаст оператору, и тот должен будет внести их в свою базу, указав, в каком именно приложении общается клиент. Зыков в этой связи предупреждает о рисках появления мошеннических и фишинговых ресурсов, сравнивая ситуацию с предыдущей обязанностью идентифицировать пользователей Wi-Fi в публичных местах.

«Вероятно, злоумышленники будут рассылать сообщения с просьбой перейти на какую-то ссылку на авторизацию, после чего человек может лишиться логина и пароля. Этот сопутствующий вопрос также требует решения. Возникают определенные вопросы и по тому, как будут выполняться требования. Вероятно, первыми требования закона выполнят российские мессенджеры — ICQ, Мail.Ru Агент, QIP и ТамТам. К социальным сетям новые требования не относятся», — добавляет Зыков.

По состоянию на сегодняшний день до 93% владельцев смартфонов активно используют различные сервисы обмена сообщениями. При этом, как отмечает Жаров, некоторые мессенджеры завлекают пользователей, предлагая им мнимую анонимность. Мнимой глава РКН называет ее потому, что термин «анонимность» является не более чем маркетинговой уловкой, поскольку присутствуя в записной книжке чьего-то смартфона, вы уже идентифицированы администрацией мессенджера, хотите вы того или нет.