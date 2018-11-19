«ВКонтакте» обрадовала россиян

«ВКонтакте» позволила пользователям скачивать свои данные

Социальная сеть «ВКонтакте» разрешила пользователям загружать архив с персональными данными, которые хранятся на серверах соцсети. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Теперь пользователи смогут получить расширенную выгрузку копий своих персональных данных и смогут получить представление о том, какие данные сохраняются на серверах соцсети.

Как отметил управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов , пока выгрузка работает в тестовом режиме. Чтобы обезопасить данные пользователей, архив можно будет зашифровать с помощью персонального ключа OpenPGP.

TJournal пишет, что возможность загружать архив с личными данными была доступна пользователям из Европы еще в мае 2018 года, как того требует европейский закон о персональных данных General Data Protection Regulation (GDPR).