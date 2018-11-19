«ВКонтакте» обрадовала россиян

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«ВКонтакте» позволила пользователям скачивать свои данные 

Рамблер + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Социальная сеть «ВКонтакте» разрешила пользователям загружать архив с персональными данными, которые хранятся на серверах соцсети. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз компании.
Теперь пользователи смогут получить расширенную выгрузку копий своих персональных данных и смогут получить представление о том, какие данные сохраняются на серверах соцсети.
Как отметил управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов, пока выгрузка работает в тестовом режиме. Чтобы обезопасить данные пользователей, архив можно будет зашифровать с помощью персонального ключа OpenPGP.
TJournal пишет, что возможность загружать архив с личными данными была доступна пользователям из Европы еще в мае 2018 года, как того требует европейский закон о персональных данных General Data Protection Regulation (GDPR).
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