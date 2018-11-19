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«Черная пятница» в Одноклассниках начнется раньше
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«Черная пятница» в Одноклассниках начнется раньше 

Вести.Ru 39 минут назад
Фото: Вести.Ru
Пользователи социальной сети Одноклассники первыми получат доступ к скидкам "Настоящей Черной Пятницы". Впервые акция начнется раньше в соцсетях: многомиллионная аудитория ОК сможет присоединиться к ней за несколько часов до официального старта продаж. За пять часов до запуска эксклюзивный доступ по закрытой ссылке будет открыт в Одноклассниках: в 19:00 по московскому времени 22 ноября в официальной группе "Черной пятницы" в ОК будет размещена ссылка на сайт акции. Воспользоваться ссылкой смогут только пользователи социальной сети, при этом в ОК ей также можно будет поделиться с друзьями и близкими.
Одноклассники последовательно развивают экосистему платежных сервисов внутри социальной сети. С помощью привязанных банковских карт пользователи активно совершают покупки виртуальных сервисов ОК, товаров в собственном интернет-магазине соцсети, оплачивают услуги ЖКХ и образования, штрафы ГИБДД, мобильную связь и прочее. Организаторы акции уверены, что скидки "Черной пятницы" будут актуальны для столь активной в покупательском поведении аудитории и вызовут немалый интерес. "Настоящая Черная Пятница" состоится в России уже в третий раз.
Свое участие в акции уже подтвердили многие крупные интернет-магазины.
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