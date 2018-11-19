Ещё
Instagram случайно слил в Сеть пароли пользователей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Instagram случайно слил в Сеть пароли пользователей 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Администрация социальной сети Instagram предупредила о том, что пароли пользователей могли оказаться обнародованы. Об этом сообщил сайт eg.ru со ссылкой на портал The Information.
Согласно информации источника, в системе Instagram произошел сбой, после чего личные данные пользователей могли попасть в адресную строку браузера. Администрация соцсети предупредила о возможности взлома аккаунтов.
Отмечается, что утечка коснулась не всех пользователей. Сотрудники технического отдела сайта устраняют ошибку.
360tv.ru: последние новости
Microsoft переведет торговлю в Рунете в доллары Роскомнадзор заблокировал две крупнейшие интернет‐библиотеки Facebook запустил платформу для поиска работы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна судьба квартиры Осина31
Пилоты едва не устроили ЧП над Москвой21
Полицейские ищут на телефонах россиян Telegram198
Москвич поджег консьержку31
От Малахова массово бегут сотрудники99
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
01:10
Пилоты едва не устроили ЧП над Москвой
Происшествия
01:52
Минобороны опубликовало уникальный архив
Армия Войска
00:44
В метрополитене отреагировали на видео с лисой
Новости Москвы
01:37
Москвич поджег консьержку
Криминал Происшествия
02:49
Солиста «Поющих гитар» сбил автомобиль
Шоу-бизнес Происшествия
01:20
Минобороны показало видео боевого вылета Су-57 в Сирии
Армия Оружие
00:40
Умер актер из «Пятого элемента»
Шоу-бизнес В мире
05:03
Полицейские ищут на телефонах россиян Telegram
Происшествия Статьи
05:16
Песков предупредил о непредсказуемых действиях США
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение