Instagram случайно слил в Сеть пароли пользователей

Администрация социальной сети Instagram предупредила о том, что пароли пользователей могли оказаться обнародованы. Об этом сообщил сайт eg.ru со ссылкой на портал The Information.

Согласно информации источника, в системе Instagram произошел сбой, после чего личные данные пользователей могли попасть в адресную строку браузера. Администрация соцсети предупредила о возможности взлома аккаунтов.

Отмечается, что утечка коснулась не всех пользователей. Сотрудники технического отдела сайта устраняют ошибку.