В Facebook и Instagram произошёл сбой

Пользователи Facebook и Instagram столкнулись с перебоями в работе соцсетей

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись с проблемами в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Сбои начались в районе 16.00 мск. Проблемы были зафиксированы у жителей Англии, США, Польши, Венгрии и Бразилии. Пользователи жалуются с проблемами при авторизации, а также ошибке, когда на странице появляется надпись Service Unavailable.

Массовые сбои в работе Facebook и Instagram до этого фиксировались в начале сентября. Тогда пользователи сообщали, что испытывают проблемы с входом в свой аккаунт и загрузкой графических изображений в соцсетях.