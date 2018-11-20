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В Facebook и Instagram произошёл сбой
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Пользователи Facebook и Instagram столкнулись с перебоями в работе соцсетей 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись с проблемами в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Сбои начались в районе 16.00 мск. Проблемы были зафиксированы у жителей Англии, США, Польши, Венгрии и Бразилии. Пользователи жалуются с проблемами при авторизации, а также ошибке, когда на странице появляется надпись Service Unavailable.
Массовые сбои в работе Facebook и Instagram до этого фиксировались в начале сентября. Тогда пользователи сообщали, что испытывают проблемы с входом в свой аккаунт и загрузкой графических изображений в соцсетях.
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