В Сети появился новый вид мошенничества с «оплачиваемыми опросами»

В Рунете набирает обороты новый вид мошенничества — оплачиваемые опросы. За участие доверчивым пользователям обещают золотые горы. На деле же все оборачивается финансовыми убытками. Эксперты в очередной раз предупреждают: обещание больших легких заработков в интернете в большинстве случаев — ловушка, в которую не стоит попадаться.

Пользователи стали получать по электронной почте спам-рассылку, в которой им предлагается заработать на участии в "грандиозном" опросе или викторине. Указанная в письме ссылка ведет на сайт (их адреса могут меняться), где за ответы на несколько несложных вопросов человеку обещают выплатить как минимум 75 тысяч рублей от крупных спонсоров. А если случится так, что денежная премия ему не выпадет, ему гарантируется скидка на покупку тех или иных товаров. Вопросы, как потом выяснится, действительно очень простые: "Какие часы (автомобиль, напиток, парфюм, телефон, банк) вы бы выбрали?" и короткий список брендов. В конце опроса пользователь узнает размер персонального вознаграждения, которое ему полагается.

Однако для того, чтобы получить выплату, нужно совершить небольшой "закрепительный платеж" — в пределах 150 рублей. Для "немедленной" отправки денег пользователю предложат ввести реквизиты банковской карты, включая трехзначный секретный код. Мошенники уверяют, что "закрепительный платеж" нужен для подтверждения личности пользователя и вся сумма списания будет возвращена вместе с премией за участие в опросе. Для убедительности на сайтах есть отзывы счастливчиков, которые якобы уже получили награду.

Это классический случай социальной инженерии с манипулированием базовыми эмоциями — желанием быстро и много заработать, отмечает Ярослав Бабин, руководитель отдела исследований безопасности банковских систем Positive Technologies. Участники такого опроса как минимум рискуют потерять те самые 150 рублей, составляющие "закрепительный платеж", а как максимум — передать злоумышленникам данные своей карты, откуда они в последующем могут списать более значительные суммы. Более того, собранные с платежных карт данные могут быть успешно перепроданы в дарквебе — через веб-сайты, спрятанные от глаз обычных пользователей интернета. Это второй по популярности для купли или продажи на теневом киберрынке тип данных, поясняет Бабин.

Тимур Баязитов, юрист правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры", советует обратить внимание на некоторые нюансы в оформлении сайтов и в содержании пользовательских соглашений. Как и на всех ресурсах подобного типа, реальные условия акции изложены в труднодоступных местах и выполнены однообразным шрифтом без каких-либо выделений, отмечает Баязитов. После красочных обещаний моментального перевода вознаграждения в несколько десятков тысяч рублей в заголовке страницы следует информация, что участник опроса получает либо денежное вознаграждение, либо скидку на покупку чего-либо. В пользовательском соглашении, однако, можно прочесть, что все высказывания на сайте по поводу получения доходов — всего лишь предположения. "Понятно, что это никак не согласуется с обещаниями моментального денежного перевода на заголовке страницы. Организатор "опроса" скромно умалчивает о том, что получение такого дохода не гарантировано. Суд в таком случае, скорее всего, обоснованно придет к выводу, что сведения о получении денежных доходов не соответствуют действительности и вводят участника "опроса" в заблуждение, таким образом, недобросовестным способом стимулируя его на перевод денежных средств", — подчеркивает Баязитов.

Еще интересен пункт, в котором говорится, что участник "опроса" обязуется не предъявлять никаких требований имущественного и другого характера администрации сайта. Доверчивый пользователь наверняка подумает, что утратил право на обращение в суд и махнет на все рукой. Однако согласно законодательству РФ отказ от права на обращение в суд недействителен (например, об этом говорится в пункте 2 статьи 3 ГПК РФ). Такое условие соглашения ничтожно, и возможность предъявления требований к администрации сайта есть.

Но лучше все-таки вообще не иметь дело с подозрительными ресурсами. Чтобы не попасться на уловки мошенников, специалисты, во-первых, рекомендуют обязательно проверять в поисковых системах отзывы о домене (например, с помощью запроса "имядомена.ру отзывы"). При отсутствии ссылок или наличии отрицательных отзывов лучше отказаться от участия в таких опросах, советует Ярослав Бабин. Во-вторых, ссылки, которые никуда не ведут, контакты, по которым нельзя ни с кем связаться. Нельзя сбрасывать со счетов и собственные ощущения: если кажется, что вы попали на мошеннический сайт, лучше покинуть эту страницу.