Паспорта россиян попали в открытый доступ

«Ъ»: в МФЦ на общедоступных компьютерах содержатся копии паспортов россиян

На общедоступных компьютерах во многофункциональных центрах (МФЦ) сохранены копии паспортов граждан России и других документов, к ним может получить доступ любой желающий. Об этом пишет газета "Коммерсантъ"

В газете рассказали, в каждом МФЦ есть общедоступный компьютер, который подключен к сканеру — им может пользоваться любой посетитель, например, для загрузки сканов документов на государственные порталы. Журналисты провели проверку ряда МФЦ и пришли к выводу, что на этих компьютерах можно найти копии паспортов, СНИЛС, анкеты с указанием мобильных телефонов, банковские реквизиты и другие документы, которые не удалили сами пользователи и сотрудники МФЦ.

Эксперты, опрошенные изданием, подчеркнули, что с помощью этих сведений можно набрать микрозаймов или, в некоторых случаях, получить доступ к личным счетам граждан.