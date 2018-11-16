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Паспорта россиян попали в открытый доступ
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«Ъ»: в МФЦ на общедоступных компьютерах содержатся копии паспортов россиян 

Газета.Ru + ещё 8 52 минуты назад
На общедоступных компьютерах во многофункциональных центрах (МФЦ) сохранены копии паспортов граждан России и других документов, к ним может получить доступ любой желающий. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
В газете рассказали, в каждом МФЦ есть общедоступный компьютер, который подключен к сканеру — им может пользоваться любой посетитель, например, для загрузки сканов документов на государственные порталы. Журналисты провели проверку ряда МФЦ и пришли к выводу, что на этих компьютерах можно найти копии паспортов, СНИЛС, анкеты с указанием мобильных телефонов, банковские реквизиты и другие документы, которые не удалили сами пользователи и сотрудники МФЦ.
Эксперты, опрошенные изданием, подчеркнули, что с помощью этих сведений можно набрать микрозаймов или, в некоторых случаях, получить доступ к личным счетам граждан.
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