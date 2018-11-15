Кадыров вернулся в Instagram с оружием

Instagram Кадырова заблокировали после публикации о пистолете

Instagram главы Чечни Рамзана Кадырова снова ожил спустя больше полугода после блокировки — политик опубликовал пост, который посвятил своему пистолету. Однако публикация по неизвестным причинам не прошла цензуру фотоплатформы, и аккаунт Кадырова снова оказался недоступен.

Счастье длилось недолго

В среду 14 ноября руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о разблокировке своего аккаунта в Instagram. Об этом говорится в официальном Telegram-канале политика.

«В среду вечером разблокирована моя страница @kadyrov_95 в Instagram. Справедливость восторжествовала. На это потребовалось почти одиннадцать месяцев», — сообщил Кадыров.

Он отметил, что все это время миллионы его подписчиков были лишены возможности получать от него информацию, а также обращаться к нему напрямую «минуя все бюрократические инстанции».

«Любая организация, открывающая социальную сеть, берет на себя обязательство способствовать развитию связей и свободного общения между людьми разных стран и народов. И этот принцип должен неукоснительно соблюдаться, независимо от того, Рамзана Кадырова это страница или любого другого человека из миллиардов жителей нашей планеты», — заявил чеченский глава.

Свою первую после разблокировки запись Кадыров посвятил своему пистолету. На снимке изображен сам Кадыров в защитных очках и наушниках, заряжающий оружие.

«ПИСТОЛЕТ. Как много я должен сказать тебе, мой друг. Будто в этой тишине только ты и я. Сколько трудных лет мы прожили с тобой? Сколько метких свинцовых «слов» сказал ты врагам и негодяям защищая мою честь, достоинство и жизнь. Ты стал мне братом. Преданным и молчаливым. Верным и бескорыстным», — пишет чеченский лидер, добавив, что пистолет является членом его семьи.

Как отметил сам Кадыров, он заготовил этот пост еще 22 декабря 2017 года, но не успел опубликовать из-за внезапной блокировки.

«Накануне вечером мой аккаунт был открыт для дальнейшего пользования. Я продолжил его ведение с того момента, на котором остановился одиннадцать месяцев назад», — рассказал политик.

На момент публикации материала эта запись недоступна, как и весь аккаунт Рамзана Кадырова — его снова заблокировали, не предоставив причину для бана.

Как позже рассказали в пресс-службе Instagram, аккаунт Кадырова изначально был разблокирован по ошибке, которая была оперативно устранена. «Запасной» профиль @za_kadyrov_95 тоже недоступен.

Instagram попал под санкции

О блокировке Instagram-аккаунта Рамзана Кадырова стало известно 23 декабря 2017 года со слов самого политика. Компания Facebook, владеющая Instagram, удалила оба его аккаунта после включения чеченского главы в санкционный «список Магнитского». По данным Министерства финансов США, Кадыров «несет ответственность за внесудебные расправы, пытки или другие грубые нарушения прав человека».

«От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Инстаграм и их покровителей в Белом доме. Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в инстаграм и фейсбук более четырёх млн», — так прокомментировал блокировку Кадыров.

«Да, странно выглядит демарш Инстаграм, который до сих пор пытался делать видимость независимости от официального Вашингтона. И почему-то он последовал сразу же после публикации санкций Минфина США. В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева», — заявил политик.

В этой же публикации он сообщил о начале тестирования новой чеченской социальной сети Mylistory, которая «ни в чем не уступает заморским». По сути Mylistory является аналогом Instagram, в котором можно так же размещать фото, комментировать посты друзей, а также обмениваться сообщениями.

На текущий момент Рамзан Кадыров продолжает вести свой канал в Telegram, в котором также общается с подписчиками. Весной 2018 года он выступил против блокировки мессенджера в России и призвал Роскомнадзор и администрацию сервиса прийти к компромиссу.