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Составлен рейтинг мощнейших вирусов-вредителей мира
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Составлен рейтинг мощнейших вирусов-вредителей мира 

Вечерняя Москва + ещё 6 6 часов назад
Фото: Наталия Нечаева, "Вечерняя Москва"
Неизвестные киберпреступники в мае 2017 года совершили массовую вирусную атаку WannaCry. Из-за вируса информация на всех зараженных компьютерах была заблокирована, преступники требовали с пользователей выкуп за восстановление доступа к файлам компьютера. Распространение вируса удалось остановить спустя сутки, однако вред от нанесенной кибератаки оценили в один миллиард долларов.
Как сообщили сотрудники «Лаборатории Касперского», этот вирус стал самым распространенным за последние несколько лет. По подсчетам аналитиков, за последние месяцы WannaCry атаковал почти 29 процентов компьютеров от общего числа пострадавших, тем самым заняв первое место.
Второе место по распространенности занимает новая версия трояна GandCrab. Чуть более 12 процентов клиентских компьютеров были атакованы этим вымогателем. Третью строчку рейтинга составляет вирус Cryakl, с помощью которого совершено около 9 процентов нападений.
Напомним в марте 2018 года вирус-вымогатель WannaCry атаковал компанию Boeing. Инженеры компании опасались, что из-за атаки из строя выйдет все компьютерное обеспечение, однако обновленная версия вредителя затронула лишь некоторые системы организации.
Ранее кибератака была совершена на офис сотрудников ФАСа.
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