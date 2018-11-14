Данные пользователей Tinder слили в Сеть

Данные миллионов пользователей Tinder оказались в открытом доступе

Любой желающий может за небольшую сумму приобрести данные из миллионов анкет сервисов знакомств. Об этом сообщает The Motherboard со ссылкой на исследование немецкой неправительственной организации Tactical Tech.

Специалисты выяснили, что все анкеты находятся в открытом доступе. В мае 2017 года им удалось закупить миллион профилей на сайте USDate за 153 доллара (около 10,3 тысячи рублей).

В полученных данных хранилась подробная информация о пользователях многочисленных сервисов знакомств, включая Match, Tinder, Plenty of Fish и OkCupid. Набор данных включал в себя имена юзеров, фотографии, адреса электронной почты, пол, возраст, сексуальную ориентацию, интересы, профессию, а также черты характера.

На сайте USDate говорится, что все профили являются подлинными и принадлежат реальным людям, которые ищут партнеров на сервисах для знакомств. Однако исследователи уверены, что в массиве данных могут содержаться и поддельные страницы, так как невозможно проверить каждую анкету.

Специалисты попытались связаться с представителями сервисов знакомств и выяснить, зачем компании продают информацию о пользователях третьим лицам, однако никто из них не ответил на запрос. По словам руководства USDate, это полностью законная практика.

В октябре стало известно, что хакеры слили в сеть 113,5 миллиона пользователей популярной программы FitMetrix. Это приложение предназначается для любителей спорта, поэтому данные включали в себя информацию о здоровье юзеров.