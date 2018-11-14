«Сфера» напряжения. Россия теряет шансы стать частью глобального интернета

Президент России Владимир Путин в июле этого года одобрил создание отдельной целевой программы по созданию глобальной системы спутникового интернета путем запуска нескольких сотен спутников на околоземную орбиту. Проект получил название «Сфера» и им занимается «Роскосмос» . Между тем аналогичную работу проводит компания OneWeb — частная фирма из Великобритании , которая тесно сотрудничает с «Роскосмосом». В минувший вторник ФСБ потребовало признать деятельность зарубежной организации, как представляющей опасность для безопасности России . В сплетениях сотрудничества, а также почему в случае отказа OneWeb «Сферу» ждет неутешительная участь разбирался «360».

Сетевая угроза

Информацию о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) признала систему спутниковой связи OneWeb угрозой национальной безопасности сообщило агентство Reuters . Российские спецслужбы сочли, что иностранная фирма может заняться разведкой, а не только предоставлением доступа к интернету. Единственным путем этого не допустить стал запрет на запуск спутников с российских космодромов.

Представитель ФСБ выступая на конференции в Москве пояснил, что некоторые регионы России станут полностью зависимыми от зарубежной спутниковой службы. Также он добавил, что Москва не получила никаких убедительных доказательств того, что спутники OneWeb не будут использоваться для сбора разведывательных данных.

Презентация OneWeb на «International Satellite Communication Symposium». Источник фото: Wikimedia

«Единственный способ устранить угрозы зарубежных спутниковых сетей, таких как OneWeb, особенно в Арктическом регионе и Крайнем Севере, — это ограничить их использование в России», — заявил представитель ведомства.

Он добавил, что Россия выступает за создание аналогичной сети, сотрудничающей с Индией, Китаем и странами, которые он назвал неагрессивными. В частности он вспомнил проект Iridium , который уже использовался, но не широко, и поэтому не рассматривается как угроза.

Как напомнил «Коммерсант», компания OneWeb в прошлом году создала совместное предприятие ООО «УанВэб» с российской спутниковой системой «Гонец» (входит в «Роскосмос»). Компания разделена: 60% от британцев, 40% у россиян. Планировалось, что совместное предприятие станет заниматься продажей российским потребителям услуг OneWeb по доступу широкополосному интернету по всей стране, а «Роскосмос» займется выводом части спутников на орбиту.

До 2021 года планируется запустить около 21 ракеты-носителя «Союз» с аппаратурой OneWeb. Общая стоимость проекта составила более одного миллиарда долларов. Первый запуск с 10 спутниками был запланирован на 15 февраля следующего года с космодрома Куру во Французской Гвиане. Следующие запуски должны были пройти на Байконуре и Восточном.

Кроме получения средств «Роскосмос» планировал получить доступ к технологии создания малых спутников, которые он мог бы использовать в своих собственных проектах. Однако на пути встали силовики. В случае отказа российской космической корпорации от запуска — полноформатного партнерства не будет, а также не будет и дохода от запуска ракет.

Однако на одно условие британская компания готова пойти и довести долю «Гонца» до 51%. Эту информацию сообщило Reuters со ссылкой на источники в ФСБ и Министерства цифрового развития России. Однако, несмотря на то, что это ключевое условие для работы OneWeb в России есть и еще несколько, о которых представитель силового ведомства умолчал.

Он пояснил, что OneWeb — важный проект для Роскосмоса и российской космической отрасли, но проблемы национальной безопасности на первом месте.

Главной проблемой собеседники называют то, что OneWeb сможет работать на территории России без собственного присутствия, так как данные передаются через наземные станции. Если компанию не пустят в Россию, то мощности станций расположенных в Казахстане, Италии, Норвегии и США хватит, чтобы покрыть всю территорию страны.

Однако силовики увидели еще одну опасность: невозможность отслеживания трафика через систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Также для работы OneWeb необходимо разрешение Госкомиссии по радиочастотам. В прошлом году ООО «УанВэб» подавало заявки в это ведомство. По данным РБК, комиссия планировала удовлетворить одну заявку и еще две — с условиями, по одной — отказать. Однако сегодня Госкомиссия занимает сторону ФСБ.

Российская «Сфера»

Проект «Сфера» новый руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин представил президенту России Владимиру Путину летом этого года. Российский лидер одобрил его и выделил в отдельную целевую программу. По словам руководителя «Роскосмоса», суть проекта заключалась в том, чтобы объединить гражданские и военные спутники для зондирования территории страны и обеспечения всей России связью и интернетом. На эти цели необходимо 640 спутников, которые создадут оптимальную группировку.

По данным РИА «Новости», основой «Сферы» должны стать новое поколение спутников «Гонец-М1», а ее оператором входящая в «Роскосмос» и имеющая долю в ООО «УанВэб» российская спутниковая система «Гонец». Самой «Сферой» должен заняться холдинг «Российские космические системы», входящий в космическую госкорпорацию.

По словам Рогозина, начало развертывания системы было запланировано на 2022 год. Стоимость самой системы оценивается в 300 миллиардов рублей, поэтому кооперация с OneWeb могла бы стать здесь достаточно хорошим помощником.

Аналогичен полету Юрия Гагарина

Как пояснил «360» руководитель аналитического подразделения «Вымпел», полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин , речь действительно идет о безопасности страны.

«Техническая сторона вопроса будет решаться западными специалистами. Заложить дополнительную кодировку, которая позволит передавать всю информацию своим спецслужбам они способны на любом уровне, хоть на уровне программирования, хоть на уровне железа, которое они будут делать сами», — высказал он свои опасения.

Но при этом пояснил, что ни о каком тотальном контроле за пользователями со стороны спецслужб речи не идет. По его словам, прежде всего сторонам надо договориться, чтобы в случае подозрения пользователя в терроризме предоставлять о нем информацию.

«Если наши организаторы вот этой программы найдут общий язык со своими зарубежными партнерами и смогут обеспечить ту необходимость проведения оперативно-розыскных мероприятий целевого характера по конкретным персоналиям, по конкретным фактам, по конкретным событиям, то этот вопрос может решиться», — отметил он.

Независимый эксперт в беседе с «360» подчеркнул, что проект по созданию глобальной системы интернета просто необходим.

Он аналогичен полету Юрия Гагарина в космос.

Эксперт.

При этом на вопрос о возможной национальной безопасности эксперт отметил, что в международной практике сотрудничество между странами по подобным проектам всегда есть. Без всякого опасения.

«К примеру технологии криптографии, которые сейчас наиболее развивающиеся. Это все проекты, созданные при международной кооперации. К примеру, Китая и Евросоюза. Если мы посмотрим программу освоения Марса, которую ведет NASA, то это тоже международная кооперация. И, кстати, Россия там достаточно успешно участвует, представительством научного сообщества РАН. Вот этот вот Curiosity-марсоход — там 200 элементов — это чисто российские вещи», — пояснил он свою мысль.

По его словам, все подобные глобальные проекты должны быть сделаны в международной кооперации. Но, если не хотим сотрудничать со странами Запада, то есть БРИКС , куда входит Китай. Но подобных систем в мире сейчас не очень много, поэтому выбирать особо не приходится.

«Но, если мы говорим, что нам необходима компетенция, то ее необходимо поискать в каких-то других странах», — подытожил он.