«Интернет? А что это?»

Четверть россиян никогда не выходила в Сеть

Четвертая часть жителей России ни разу в жизни не заходила во Всемирную паутину, выяснил Левада-центр

При этом более половины россиян заходят в Интернет ежедневно (57%). Ещё 12% россиян выходят в сеть несколько раз в неделю, 7% — раз в неделю или реже. Итого: 76%.

Доля россиян, которые не представляют себе жизни без Интернета, стабильно растет: в 2017 году Сетью пользовались 73% процента. При этом, что естественно, среди респондентов моложе 24 лет Интернетом не просто пользуется, а живет в нем 90%.

Граждане «возраста счастья» (старше 55) также быстро интернетизируются — 25% в 2018 году против 17% в 2017 и 9% в 2015.

Тренд на повышение сетевых компетенций россиян, с одной стороны, означает, что жители страны (во всяком случае, бОльшая их часть) стремятся идти в ногу с техническим прогрессом.

Эксперт по интернет-исследованиям и интернет-маркетингу Федор Вирин считает, что данные Левада-центра показывают заниженную глубину проникновения Интернета в России.

Условия для доступа населения в Интернет в России — одни из самых благоприятных в мире, и по стоимости, и по скорости, и по качеству услуг провайдеров. Не пользоваться Интернетом в нашей стране могут лишь люди, которые вообще выключены из жизни, причем я веду речь не о сетевой жизни, а о самой что ни есть реальной, — сказал он «Ридусу».

С другой стороны, хотя государство стремится процесс проникновения Интернета в массы зарегулировать по максимуму (ставя всяческие препоны перед «чрезмерно продвинутыми» гражданами — от школьников до военнослужащих), все эти усилия затрагивают лишь крошечную часть россиян, которые уже освоились во всемирной паутине.

После того, как власти занялись блокировкой Телеграмма, LinkedIn и разных порносайтов, вы знаете, сколько пользователей предприняла шаги к обходу блокировок путем установки VPN? Десятая доля процента! Это говорит о том, что 99 процентам нашего населения все эти ресурсы просто не нужны, а пользуются они теми ресурсами, которые для властей никакой опасности не представляют, — говорит эксперт.

По словам Вирина, увеличение проникновения в Интернет в России сейчас идет не за счет расширения географического охвата, а именно за счет углубления на территорию 60+.

Достаточно высокая цифра неохваченных Интернетом россиян может быть следствием не вполне четко понятого ими вопроса социологов, соглашается эксперт Клуба любителей Интернета и общества Полина Колозариди.

Очень похоже на то, что респонденты отвечали, что они не пользуются Интернетом потому, что они искренне не подозревают, что они им на самом деле пользуются, — объяснила она «Ридусу», почему данные опроса не вызывают у нее полного доверия.

Как говорит Колозариди, разработчики приложений прилагают огромные усилия именно для того, чтобы пользователи прилагали как раз минимальные усилия при подключении их разработок.

Многие онлайновые приложения продаются вместе с мобильными телефонами в уже предустановленном виде, и их владельцы играют, например, в какие-то игры, никак не ассоциируя это с выходом в Интернет. Они в самом деле могут не иметь электронной почты, не искать информацию в Гугле — то есть в их понимании, они к Интернету не обращаются. Но то, что они не делают это осознанно, совсем не значит, что Интернет в их жизни не присутствует, — говорит она.