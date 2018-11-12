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Telegram покажет данные о каждом пользователе
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Telegram покажет данные о каждом пользователе 

iGeek 7 часов назад
Новая версия мессенджера соответствует стандартам, принятым ранее Европейским Союзом Общего регламента по защите приватных данных. Изучить данные сервиса можно, зайдя в графу «Конфинденциальность».
Обновленная версия приложения Telegram позволит пользователям узнать, какие сведения сберегаются в нем на серверах проекта. Вероятно прежде руководители ресурса собирались воплотить в жизнь соответствие стандартам Союза по-другому, а именно с помощью официального бота, разработанного весной текущего года.
В данное время Telegram заканчивает работу над инструментом загрузки, позволяющем переносить данные ресурса в машиночитаемом формате. Пока бот еще не работает, не исключается, что от него решили отказаться и перенести загрузку информации в настройки клиентов. Пока нововведение имеется только лишь в приложении Desktop.
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