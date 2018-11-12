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В РФ появится госэталон для технологий 5G
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В России в 2019 году появится государственный эталон для технологий 5G 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Josep Lago
Государственный эталон для технологий мобильной связи пятого поколения 5G появится в России в 2019 году, заявил в интервью РИА Новости руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.
"Во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта мы уже приступили к работам по модернизации государственного первичного эталона единиц объемов передаваемой цифровой информации по каналам интернет и телефонии", — сказал Абрамов.
"В следующем году эту работу закончим", — пообещал он.
По экспертным прогнозам, добавил глава ведомства, в течение ближайших пяти лет в России ожидается рост скорости передачи данных в мобильных сетях связи 5G в 100 раз.
"Но уже сейчас мы располагаем необходимым эталонным и поверочным оборудованием для метрологического обеспечения средств измерения телекоммуникационных компаний, которые используются при контроле параметров физической среды передачи информации, вплоть до скоростей при передаче данных до 25 гигабит в секунду", — уточнил он.
Как пояснил Абрамов, это те самые готовые решения, которые можно использовать при большом развертывании сетей 5G.
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