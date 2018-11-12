Facebook запустил приложение для коротких видео

Facebook выпустил приложение для съемки коротких музыкальных роликов Lasso — аналог китайской TikTok

На запуск Lasso первым обратило внимание издание The Verge, которое отметило что новое приложение станет конкурентом китайской соцсети TikTok, оказавшейся одной из самых популярных в мире в 2018 году.

Для Lasso подготовили крупную музыкальную библиотеку, а также инструменты для работы с видео, в том числе фильтры и замедление скорости. В приложении можно подписываться на создателей роликов и искать контент по хештегам. Как и в TikTok, там есть страница лучших авторов за день.

Lasso долго работало в закрытом бета-режиме, поэтому в нем уже достаточно много видео и пользователей, отмечает The Verge.

Авторизоваться в приложении можно через Instagram или Facebook — его создатели считают, что это поможет лучше адаптировать контент под интересы пользователей. Lasso позволяет публиковать ролики в историях Facebook, а в будущем станет возможным импорт и в истории Instagram.