Facebook запустил приложение для коротких видео

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Facebook выпустил приложение для съемки коротких музыкальных роликов Lasso — аналог китайской TikTok 

RB.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: RB.ru
На запуск Lasso первым обратило внимание издание The Verge, которое отметило что новое приложение станет конкурентом китайской соцсети TikTok, оказавшейся одной из самых популярных в мире в 2018 году.
Для Lasso подготовили крупную музыкальную библиотеку, а также инструменты для работы с видео, в том числе фильтры и замедление скорости. В приложении можно подписываться на создателей роликов и искать контент по хештегам. Как и в TikTok, там есть страница лучших авторов за день.
Lasso долго работало в закрытом бета-режиме, поэтому в нем уже достаточно много видео и пользователей, отмечает The Verge.
Авторизоваться в приложении можно через Instagram или Facebook — его создатели считают, что это поможет лучше адаптировать контент под интересы пользователей. Lasso позволяет публиковать ролики в историях Facebook, а в будущем станет возможным импорт и в истории Instagram.
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