#алиса35, #новаяжизнь, #зимаблизко: Рамблер собрал хештеги недели из «ВКонтакте»

Рамблер решил узнать, какие хэштеги пользовались наибольшей популярностью в социальной сети ВКонтакте. Смотрите самые важные темы прошлой недели и оставайтесь в курсе главных новостей.

1. #blizzcon2018 — традиционный BlizzCon — праздник для фанатов Blizzard. Геймеры и журналисты со всего мира съезжаются в Калифорнию, чтобы узнать о последних новостях от компании. Тем более, перед этим Blizzard неожиданно сообщила о создании Warcraft III: Refogred.

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2. #семья — пользователи с радостью рассказывали о семейных успехах.

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3. #алиса35 — известной группе «Алиса» исполнилось 35 лет. 2 ноября в «Олимпийском» прошел концерт, на который пришли не только фанаты Константина Кинчева , но и старого русского рока.

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4. #freddiemercury — выход фильма «Богемная рапсодия» о Фредди Меркьюри стал поводом для ностальгии у тысяч слушателей и читателей. Даже те, кто не был поклонником Queen писал о музыканте и фильме, что уж говорить о знатоках.

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5. #танцы — прошлая неделя была богата на публикации в честь шоу «Танцы» на ТНТ. Пользователи рассказывали о любимых участников, в ленте появлялось много снимков и слов благодарности.

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6. #huevember — под этим хэштегом скрывается знаменитый флешмоб, суть которого целый месяц рисовать работы, каждый день используя цвета определенного оттенка (huevember — буквально «оттенкоябрь»). Всегда интересно наблюдать за творчеством абсолютно разных мастеров.

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7. #краснодарростов — матч чемпионата России закончился боевой ничьей 2:2. «Краснодар» упустил победу, в самом конце Ингасон сравнял счет. Но даже несмотря на это, болельщики с радостью делились снимками со стадиона.

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8. #новаяжизнь — пользователи публиковали фотографии первенцев, изменений во внешности, работе. А кто-то просто решил изменить жизнь. И начал буквально в тот же день.

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9. #зимаблизко — знаменитая фраза из «Игры престолов» давно стала мемом, а ежегодно публикуются тысячи тематических шутливых фотографий или статусов.

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10. #грузия — страна, которая постоянно вдохновляет россиян не только на снимки, но и радостные размышления.