Отец смутил дочь на вечеринке и сделал ее звездой

Отец смутил дочь словами о свидании и сделал ее звездой

В сети набирает популярность фрагмент телеэфира, героиня которого была явно поражена словами мужчины-собеседника. Роликом поделился пользователь Twitter под ником @gina_lolz.

TWITTER please find this girl I have to know what that guy said to her pic.twitter.com/CopENdncqx— Gina (@gina_lolz) 7 ноября 2018 г. Видео было записано на вечеринке в честь американского политика Дэна Крэншоу (Dan Crenshaw), победившего на прошедших 6 ноября выборах в Конгресс США . На ролике видно, как мужчина средних лет что-то с улыбкой говорит молодой девушке, после чего та демонстративно отворачивается, поднимает руку и отходит в сторону.

«Twitter, пожалуйста, помоги мне найти эту девушку. Я хочу знать, что этот мужик сказал ей», — попросила @gina_lolz в описании к ролику.

Пост быстро набрал вирусную популярность: за сутки он получил около 40 тысяч ретвитов и более 11 миллионов просмотров.

Через несколько часов после публикации в комментарии пришла героиня ролика по имени Элли Делгадо (Ellie Delgado). Девушка заявила, что разговаривавший с ней мужчина — это ее отец. Он рассказывал дочке о женщине, с которой хотел бы сходить на свидание.