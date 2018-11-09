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Отец смутил дочь на вечеринке и сделал ее звездой
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Отец смутил дочь словами о свидании и сделал ее звездой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Twitter
В сети набирает популярность фрагмент телеэфира, героиня которого была явно поражена словами мужчины-собеседника. Роликом поделился пользователь Twitter под ником @gina_lolz.
Видео было записано на вечеринке в честь американского политика Дэна Крэншоу (Dan Crenshaw), победившего на прошедших 6 ноября выборах в Конгресс США. На ролике видно, как мужчина средних лет что-то с улыбкой говорит молодой девушке, после чего та демонстративно отворачивается, поднимает руку и отходит в сторону.
«Twitter, пожалуйста, помоги мне найти эту девушку. Я хочу знать, что этот мужик сказал ей», — попросила @gina_lolz в описании к ролику.
Пост быстро набрал вирусную популярность: за сутки он получил около 40 тысяч ретвитов и более 11 миллионов просмотров.
Через несколько часов после публикации в комментарии пришла героиня ролика по имени Элли Делгадо (Ellie Delgado). Девушка заявила, что разговаривавший с ней мужчина — это ее отец. Он рассказывал дочке о женщине, с которой хотел бы сходить на свидание.
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