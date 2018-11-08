В работе Instagram произошел сбой

В работе Instagram произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

Сбой начался в 18:00 по московскому времени, сообщается на сайте сервиса. 52% пользователей, сообщивших о проблемах в работе с приложением, не могут войти в приложение. Еще 31% пользователей не могут загрузить фото в Instagram, 15% не удается зайти на веб-сайт приложения.

На сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в Великобритании и США, Испании, Франции, Италии, Германии, Австрии, Греции, Швеции и Нидерландах. Также о сбоях сообщают пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.