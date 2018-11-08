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Google защитит детей от насилия в интернете
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Google пообещал усилить борьбу с сексуальным насилием над детьми в интернете 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Google примет участие в технологическом конкурсе решений для борьбы с сексуальным насилием над детьми в интернете. Как говорится в официальном сообщении компании, новые технологии позволят повысить безопасность и эффективнее бороться за чистоту глобальной сети.
Google продолжает вести борьбу с сексуальным насилием над детьми в интернете. Как рассказали в компании, для этого инженеры и разработчики IT-корпорации примут участие в очередном хакатоне с участием некоммерческих и благотворительных организаций. Цель технологического конкурса — найти новые, еще более эффективные решения для борьбы за чистоту глобальной сети.
Google активно работает над проблемой защиты детей от нежелательного и вредного контента с начала 2000-х годов. Для этого компания постоянно сотрудничает с организациями Internet Watch Foundation и WePROTECT Global Alliance, ищет новые партнерства, а также является членом Технологической коалиции, поддерживающей борьбу с сексуальным насилием.
Компания постоянно готовит новые решения для этой борьбы. В частности, очень высокую эффективность показывает система сканирования и идентификации загруженных видеороликов на YouTube CSAI Match. А новый алгоритм Google, использует возможности искусственного интеллекта для распознавания и анализа изображений. По словам разработчиков, она показывает высокую эффективность в работе, самообучаема и устойчива к уловкам мошенников.
Все решения Google для борьбы с сексуальным насилием над детьми в интернете доступны разработчикам бесплатно. Кроме того, компания обеспечивает технологической помощью НКО и фонды, занимающиеся соответствующей деятельностью.
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