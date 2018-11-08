Facebook разрешит удалять отправленные сообщения

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Facebook позволит удалять отправленные сообщения в течение 10 минут 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следующая версия Facebook Messenger позволит пользователям удалять отправленные сообщения в течение 10 минут, сообщается на странице приложения в AppStore.
В описании последней версии Facebook Messenger 191.0, вышедшей 7 ноября, разработчики отметили, что в очередном обновлении пользователей ждет множество новых функций, среди которых и возможность удалить отправленное сообщение.
"Скоро: удалите сообщение из чата после его отправки. Если вы по ошибке отправили в чат не то фото, неверную информацию или сообщение, вы сможете без труда удалить сообщение в течение десяти минут после отправки", — пишут разработчики.
Согласно сообщению на сайте, обновление выйдет в ближайшие несколько недель, однако конкретная дата не называется.
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