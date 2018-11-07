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Девушка унизила жениха за плохое кольцо и поплатилась
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Девушка унизила жениха за плохое обручальное кольцо и поплатилась 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reddit
Девушка попросила пользователей сети придумать варианты отказа от свадьбы, потому что ей не понравилось обручальное кольцо. Реакция юзеров оказалась неожиданной, пишет The Bored Panda.
Потенциальная невеста выложила пост с фотографией в закрытой группе в Facebook, где посетители обсуждают обручальные кольца друг друга. Она написала, что случайно обнаружила будущий подарок во время ночевки у лучшего друга.
«Пожалуйста, разнесите это кольцо, а потом скажите мне, как тактично отказать парню и заставить его подарить какое-нибудь другое», — попросила совет девушка.
Вопреки ожиданиям, посетители группы отказались говорить о кольце. Вместо этого они выразили неприязнь по отношению к девушке, которая поделилась снимком.
«Я надеюсь, кольцо попадет к любому человеку, кроме тебя», — написал один из юзеров.
«Тебя что, мама не учила ценить вещи? Это ужасно грубо», — подчеркнул другой пользователь.
Некоторые комментаторы назвали ситуацию самой печальной из всех, что они когда-либо видели.
Позднее один из участников группы опубликовал скриншот на Reddit. Посетители имиджборда моментально продолжили унижать девушку, которая не оценила обручальное кольцо.
Ранее в сети осудили поступок невесты, которая установила цену за подарки на свадьбу. Девушка просила от гостей принести не менее 500 долларов и личные сувениры.
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