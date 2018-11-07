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В Facebook увидели руку Кремля в выборах США
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Почему часть Крыма до сих пор принадлежит Украине?

В Facebook связали заблокированные перед выборами аккаунты с Кремлем 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Reuters
В Facebook рассказали, что аккаунты, заблокированные перед промежуточными выборами, вероятно, связаны с «российскими агентами», которые распространяли дезинформацию во время президентских выборов 2016 года. Об этом сообщает Washington Post.
Согласно заявлению компании, удаленные аккаунты связаны с «Агентством-интернет исследований» (IRA), которое считают прокремлевской организацией. Кроме того, руководство соцсети заявило, что связаный с IRA веб-сайт опубликовал список созданных «Агентством» аккаунтов в Instagram.
«Это своевременное напоминание о том, что недобросовестные деятели не сдадутся, и почему так важно, что мы работаем с правительством США и другими технологическими компаниями, чтобы быть впереди», — заявил глава департамента кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.
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