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Google и Facebook подписали «сетевой контракт»
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Google и Facebook подписали «сетевой контракт», предложенный создателем интернета 

Ведомости + ещё 6 3 часа назад
Фото: Reuters
Facebook и Google одобрили интернет-стандарты, разработанные создателем World Wide Web («Всемирной паутины») Тимом Бернерсом-Ли. Об этом сообщает Financial Times. Под документом поставили свои подписи представители 60 компаний, правительств и бизнесменов. Среди них представитель французского правительства и миллиардер Ричард Брэнсон, состояние которого американский Forbes в 2018 г. оценил в $5 млрд
В начале ноября Бернерс-Ли в беседе с Reuters призвал разделить крупные технологические компании, чтобы уменьшить их влияние. 5 ноября он представил свод правил по защите свободного и открытого интернета, получивший название «сетевой контракт», и начал кампанию в его поддержку. Amazon, которую создатель WWW отнес к влиятельным технологическим гигантам, под документом не подписалась. Представитель компании оперативно не ответил на запрос FT о комментариях.
Агентство отмечает, что документ был презентован спустя год после серии скандалов с распространением фэйковых новостей, утечек данных пользователей и резкой критики в адрес собиравших их интернет-компаний. «Сетевой контракт» требует от интернет-компании уважать приватность пользователей, «поддерживать лучшее в человечестве», а также работать над улучшением доступа в интернет и обеспечением конфиденциальности данных пользователей.
«Мы, пользователи сети, видим угрозу нашим правам и свободам», — заявил Бернерс-Ли.
По его мнению, сегодня необходимы новые «четкие и жесткие» стандарты для тех игроков, у которых достаточно влияния, чтобы сделать интернет лучше.
По словам пресс-секретаря Бернерса-Ли, стандарты будут доработаны после консультаций с правительствами и компаниями. В перечень требований к интернет-гигантам может быть включен принцип сетевого нейтралитета, запрещающий сетевым провайдерам, например, замедлять работу одних веб-сайтов перед другими, а также предложения по решению вопросов сетевого неравенства, возникающего из-за отсутствия доступа к интернету в некоторых регионах.
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