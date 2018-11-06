Мессенджеры в РФ берут под тотальный контроль

Мессенджеры в России обяжут проверять номера клиентов

Администраторов мессенджеров обяжут проверять подлинность регистрации номеров пользователей, а сотовых операторов заставят вносить в свои базы данных сведения об используемых клиентами приложениях для связи. Новые требования прописаны в проекте постановления правительства о правилах идентификации пользователей сервисов мгновенных сообщений, сообщила газета «Известия»

Таким образом, мессенджерами сможет пользоваться лишь тот человек, на которого оформлен номер телефона, пояснил глава Роскомнадзора Александр Жаров . По его словам, новые правила необходимы для создания безопасной коммуникационной среды.

Информацию сотовым компаниям будут передавать организаторы сервисов связи. После получения запроса об идентификации от мессенджера, сотовый оператор должен будет подтвердить регистрацию номера в течение 20 минут. Если данные клиента совпадут с информацией в базе, процесс подтверждения завершится успешно. Тогда операторы связи обязаны будут отметить использование абонентом того или иного мессенджера, а также внести в свои базы уникальный код идентификации, присвоенный мессенджером.

Раньше для подключения к сервису мгновенных сообщений достаточно было установить приложение на смартфон и авторизоваться при помощи полученного в SMS кода. Глава Роскомнадзора Александр Жаров пояснил, что кто угодно в такой ситуации мог использовать при регистрации любой доступный мобильный номер, даже если он был зарегистрирован на другого человека.

«Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Нынешнее постановление правительства — необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом», — сказал Жаров.

Теперь при отсутствии данных о номере пользователя в базе сотового оператора, мессенджер не сможет завершить идентификацию и должен будет отказать человеку в своих услугах. Идентификация не будет считаться пройденной, если сотовая компания не даст администратору сервиса мгновенных сообщений информацию о клиенте в течение 20 минут. За неисполнение этих правил, владельцы мессенджеров будут нести административную ответственность.

При смене информации о себе пользователь должен будет пройти повторную идентификацию. Граждане, которые уже пользуются мессенджерами, также пройдут проверку. При совпадении данных о них у сотовых операторов и у организаторов сервиса мгновенных сообщений, их идентификация будет считаться пройденной.