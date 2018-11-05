Роскомнадзор пригрозил операторам связи в РФ

Роскомнадзор пригрозил операторам связи потерей репутации за использование Telegram

Соответствующее письмо надзорный орган разослал всем операторам связи. В послании РКН также посоветовал им закрыть свои представительства в Telegram.

Автор специализирующегося на сведениях о блокировках в Сети Telegram-канала «Эшер II» проинформировал о послании Роскомнадзора всем операторам связи. В письме надзорный орган сообщил, что абоненты пожаловались на то, что операторы используют запрещенный Telegram, чтобы информировать клиентов об услугах. В связи с этим РКН посоветовал операторам связи отказаться от представительств в мессенджере. За использование Telegram надзорный орагн пригрозил операторам связи потерей репутации и «другими рисками».

Также РКН напомнил о решении Таганрогского суда Москвы о блокировке мессенджера на территории РФ и сообщил, что следит за активностью операторов в Telegram. В качестве доказательства подлинности письма РКН автор Telegram-канала «Эшер II» обнародовал электронную цифровую подпись ведомства.