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Роскомнадзор пригрозил операторам связи в РФ
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Роскомнадзор пригрозил операторам связи потерей репутации за использование Telegram 

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Соответствующее письмо надзорный орган разослал всем операторам связи. В послании РКН также посоветовал им закрыть свои представительства в Telegram.
Автор специализирующегося на сведениях о блокировках в Сети Telegram-канала «Эшер II» проинформировал о послании Роскомнадзора всем операторам связи. В письме надзорный орган сообщил, что абоненты пожаловались на то, что операторы используют запрещенный Telegram, чтобы информировать клиентов об услугах. В связи с этим РКН посоветовал операторам связи отказаться от представительств в мессенджере. За использование Telegram надзорный орагн пригрозил операторам связи потерей репутации и «другими рисками».
Также РКН напомнил о решении Таганрогского суда Москвы о блокировке мессенджера на территории РФ и сообщил, что следит за активностью операторов в Telegram. В качестве доказательства подлинности письма РКН автор Telegram-канала «Эшер II» обнародовал электронную цифровую подпись ведомства.
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