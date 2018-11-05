Найдите оленя: новая фотозагадка взорвала Интернет 

Шотландец хотел сфотографировать осенний пейзаж, а получил настоящую фото-иллюзию. Интересный снимок он опубликовал в Сети.
45-летний житель Шотландии Мик Мерфи (Mick Murphy) гулял в парке недалеко от деревни Кинлочлвен вместе со своей 11-летней дочерью Евой. Они делали снимки осенней природы.
Can you spot the deer in this photo? Talk about really good camouflage! There really is a stag (male deer) in the photo! #5BioBlitz @BCPSSci @BCPSOutdoorSci @GIS_Cromwell pic.twitter.com/8KLeaqHmyR— Gary Werner (@GaryWerner10) 31 октября 2018 г.
Вернувшись домой, они пересматривали фотографии, и вдруг Ева заметила на снимке оленя. Шкура животного так слилась с окружающим пейзажем, что заметить его почти невозможно.
Мик выложил фото в соцсети и предложил пользователям разгадать фото-загадку. Публикация быстро разлетелась по Сети, набрала много лайков и комментариев.
А вы разглядели на фотографии оленя?